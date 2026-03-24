EVOTEC Aktie

4,32 EUR -0,03 EUR -0,78 %
Marktkap. 731,99 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec von 10 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Wirkstoffforschers vom 10. März habe seine Erwartungen massiv verfehlt, schrieb Christian Ehmann am Mittwochabend. Das Restrukturierungsprogramm "Horizon" überschatte momentan alles. Der Experte bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung, wobei er auf eine Erholung der Auftragsforschungen im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) und die Tochter Just-Evotec Biologics setzt. Diese dürfte 2027 seiner Einschätzung nach wieder auf den Wachstumsweg zurückkehren./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Buy

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,35 €		 Abst. Kursziel*:
122,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
124,43%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

08:01 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
10.03.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
