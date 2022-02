Aktie in diesem Artikel EVOTEC SE 30,55 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec nach dem Aus für den Medikamentenkandidaten Eliapixant in der Kooperation mit Bayer von 51 auf 47 Euro gesenkt. Analyst Igor Kim strich die aus diesem Forschungsprojekt bislang berücksichtigten potenziellen Erlöse aus seinem Bewertungsmodell. Davon unbeeindruckt beließ er die Einstufung in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Buy". Seine kurzfristigen Schätzungen seien davon unberührt geblieben. Zudem betonte er, dass die Wirkstoff-Pipeline des Konzerns weiterhin nicht in den Aktienkurs eingepreist sei./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2022 / 10:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.