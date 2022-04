Aktie in diesem Artikel EVOTEC SE 26,26 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das Pharma-Forschungsunternehmen weise eine hohe Umsatzdynamik auf, die Margen seien aber nicht so gut gewesen, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Zahlen für 2021. Die Projekt-Pipeline sei nur sehr bedingt im derzeitigen Kurs enthalten, woraus das hohe Ziel resultiere./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 15:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.