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EVOTEC Aktie

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Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

13:16 Uhr
EVOTEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
3,11 EUR 0,11 EUR 3,73%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 3,5 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn es im dritten Quartal besser gelaufen sei, erschienen die Mittelfristziele des Wirkstoffforschers immer noch überambitioniert, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,09 €		 Abst. Kursziel*:
13,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.