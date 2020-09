NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Evotec mit "Outperform" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Evotec zähle zu den drei Top-Titeln im Markt für die Entdeckung von Wirkstoffen und Dienstleistungen für deren Forschung und Entwicklung, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen lagerten diese Aktivitäten immer mehr aus./bek/tih