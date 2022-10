NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Wie Analyst Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu mittelgroßen europäischen Gesundheitswerten schrieb, erwartet er 2022 von dem Wirkstoffforscher einen Umsatz von etwa 741 Millionen Euro und eine operative Konzernmarge (Ebitda) von 14,2 Prozent. Die Zahl der Kunden und Projekte sei Jahr für Jahr auf dem aufsteigenden Ast. Ein hoher Anteil wiederkehrender Kunden belege die Qualität des Geschäftsmodells./tih/stk