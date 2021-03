NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ExxonMobil vor dem Investorentag am 3. März von 59 auf 61 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Neil Mehta begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie das neue Kursziel vor dem Hintergrund einer erwarteten Nachfrageerholung mit überarbeiteten Ergebnissen für den Bereich Raffination & Vertrieb. Mit Blick auf den Investorentag verwies er auf Themen wie Kapitalflexibilität und das Ausmaß an Kostensenkungen sowie kurzfristige Einflüsse durch die Schneestürme in Texas./ck/he