NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ExxonMobil nach Zahlen von 84 auf 88 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Zahlenwerk des Ölkonzerns untermauere seine konstruktive Haltung zur Aktie, schrieb Analyst Neil Mehta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ExxonMobil sei einer der Hauptnutznießer im Umfeld steigender Ölpreise./ck/tih