HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ExxonMobil nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Den steuerlich bedingten einmaligen Sondergewinn herausgerechnet, seien die Zahlen des Ölkonzerns wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer ersten Reaktion am Freitag. Da die Aktie vor dem Quartalsbericht geschwächelt habe, könnte die kleine Verbesserung im freien Barmittelfluss (FCF) positiv aufgenommen werden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 12:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.