NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ExxonMobil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Nach einem im vierten Quartal besser als erwartet ausgefallenen Gewinn je Aktie sowie einem unerwartet starken freien Barmittelfluss sollte die Öl-Aktie am Mittwoch höher gehandelt werden, schrieb Analyst Phil Gresh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung liege nun klar unter seiner Annahme. Zudem verwies er positiv auf die im Januar gestarteten Aktienrückkäufe./ajx/ck