Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die Eyemaxx Real Estate AG in Kürze eine Unternehmensanleihe mit fünfjähriger Laufzeit, einem Kupon von 5,5 Prozent und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots platzieren. Die Anleihe ermögliche dem Unternehmen eine günstigere Refinanzierung und weitere Investitionen in das Bestandsportfolio. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde die Anleihe in Deutschland, Österreich und Luxemburg vom 5. bis zum 19. September emittiert. Neben dem öffentlichen Angebot wolle das Unternehmen die Anleihe auch internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung durch das Bankhaus Lampe als Sole Bookrunner anbieten. Es bestehe laut SRC zudem eine Umtauschmöglichkeit für die Anleihegläubiger der Ende März 2020 fälligen Anleihe 2014/2020. Diese Anleihe habe ein Volumen von 21,3 Mio. Euro und sei mit einem Kupon von 8,0 Prozent ausgestattet.

Nach Analystenmeinung besitze die Gesellschaft durch die Emission die Möglichkeit, sich günstiger als bisher zu refinanzieren und zudem noch weitere finanzielle Mittel für die attraktive Pipeline von aktuell knapp 0,9 Mrd. Euro bereit zu stellen. Ende Juli habe das Unternehmen außerdem gute Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2018/19 (per 31.10.) gemeldet. Demnach sei der Nettogewinn um 21 Prozent auf 2,7 Mio. Euro (HJ 2017/18: 2,2 Mio. Euro) gestiegen. Nach den jüngsten Unternehmensmeldungen bestätigen die Analysten das Kursziel von 17,00 Euro und das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.08.2019, 17:05 Uhr)

