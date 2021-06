NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Facebook angesichts der Entwicklerkonferenz F8 auf "Buy" mit einem Kursziel von 385 US-Dollar belassen. Die Aktie des Online-Netzwerks bleibe ein "Top Pick" unter den großen Techwerten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch bei einer in diesem Jahr bislang 20-prozentigen Kurssteigerung sei das Chance/Risiko-Profil weiter vorteilhaft./ajx/tih