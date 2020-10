NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook vor Quartalszahlen von 300 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth hält in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an der Facebook-Aktie als einem seiner "Top Picks" fest. Er schraubte die Schätzung für den mit Werbung erzielten Umsatz des sozialen Netzwerks im dritten Quartal von 19,5 auf 19,8 Milliarden US-Dollar nach oben./bek/ajx