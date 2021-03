Aktie in diesem Artikel FedEx Corp. 229,90 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Das Wetter in den USA habe die Zahlen des Logistikers etwas beinträchtigt, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stürme in den Südstaaten hätten bedeutenden Gegenwind erzeugt. Der Ausblick bleibe aber positiv und so gebe es Stärken und Schwächen im Quartalsbericht. Das transportierte Volumen und die Preisdynamik seien mittelfristig ermutigend./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.