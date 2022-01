NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fedex auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Analyst Jordan Alliger prüfte in einer am Montag vorliegenden Studie die Margenprognosen des Logistikkonzerns für das zweite Geschäftshalbjahr 2021/22. Dafür habe er die vom Unternehmen über die letzten vier bis sechs Quartale angegebenen Kosten - Rückenwind und Gegenwind für diese - unter die Lupe genommen. Er habe nun neues Vertrauen in seine Margenprognose und damit auch in die Prognose für das Ergebnis je Aktie und sieht auch mögliches Aufwärtspotenzial./ck/he