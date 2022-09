NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex nach vorläufigen Quartalszahlen von 288 auf 250 US-Dollar gesenkt, die Papiere aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Zahlen seien eine Enttäuschung, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie des Logistikkonzerns liege deutlich unter seiner Schätzung und unter dem Marktkonsens. Noch schlechter sei der Ausblick auf diese Kennziffer im zweiten Geschäftsquartal./bek

/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 20:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben