NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 214 auf 192 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie werde auf ihrem aktuellen Niveau etwas interessanter, vorausgesetzt die Gewinnentwicklung normalisiert sich und die Kosten werden nachhaltig gesenkt. Gemessen am Free Cashflow seien die Titel aber immer noch nicht günstig, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/bek