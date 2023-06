JP Morgan Chase & Co.

FedEx Neutral

11:46 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex vor den am 20. Juni anstehenden Quartalszahlen von 233 auf 228 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns biete immer noch eine der besten "Selbsthilfe-Stories" der Branche, was die Risiken der optimistischen Markterwartungen für 2024 kompensiere, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er revidierte indes seine Schätzungen für das kommende Jahr moderat nach unten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 19:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 19:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com