NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Quartalszahlen von 356 auf 350 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Obwohl das operative Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht habe, dürfte sich die Aktie des Logistikkonzerns zunächst unterdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der Markt ignoriere immer noch die Aussichten auf steigende Luftfracht-Margen./gl/jha/