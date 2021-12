NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 305 auf 312 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht, der die Erwartungen übertroffen und zu einem höheren Ausblick geführt habe. Viele Anleger seien auf das Gegenteil vorbereitet gewesen./tih/edh