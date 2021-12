NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex in einem Ausblick für die US-Transport- und Logistikbranche 2022 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 312 US-Dollar belassen. Für den Paketdienst Fedex rechnet Analyst Brian Ossenbeck laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem weiteren Jahr voller Versprechungen und Potenzial. Die Bewertung der Aktie lege nahe, dass Fedex erneut eine "Show-me"-Story sei./ck/jha/