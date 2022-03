NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 312 auf 297 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck blickt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zuversichtlich auf die Zahlenvorlage. Das niedrigere Kursziel begründete er mit etwas Unsicherheit hinsichtlich der Gewinnmargen in den Bereichen Ground und Express./mis/jha/