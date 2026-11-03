Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 400 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese signalisierten ein "wildes" Ende des Geschäftsjahres 2026, schrieb James Grzinic am Dienstag. Kennziffern für die Personalisierung von Luxusfahrzeugen befänden sich auf Höchstmarken. Die Erwartungen am Markt dürften sich nun auf die Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise im kommenden Jahr richten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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