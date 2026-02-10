Ferrari Aktie
Marktkap. 50,1 Mrd. EURKGV 35,48
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Luxusautoherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Michael Filatov in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Auch der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
381,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
315,50 €
|Abst. Kursziel*:
20,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
321,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
382,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|12:36
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.