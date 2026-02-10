DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Siemens veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
321,70 EUR +16,20 EUR +5,30 %
STU
381,62 USD +45,44 USD +13,51 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,1 Mrd. EUR

KGV 35,48
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

12:36 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
321,70 EUR 16,20 EUR 5,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Luxusautoherstellers seien stark ausgefallen, schrieb Michael Filatov in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Auch der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
315,50 €		 Abst. Kursziel*:
20,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
321,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,43%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

12:36 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:56 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
08:16 Ferrari Overweight Barclays Capital
10.02.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

TraderFox Meinung Ferrari – Wo Träume aus Stahl und Leidenschaft geschmiedet werden! Ferrari – Wo Träume aus Stahl und Leidenschaft geschmiedet werden!
finanzen.net Ferrari: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
dpa-afx Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich
finanzen.net Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Dow Jones Ferrari-Aktie zieht an: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
Benzinga Ferrari Says Demand Is &#39;Solid&#39;, Order Book Runs To End-2027
Benzinga Datadog, Spotify, Marriott, Ferrari And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday
Financial Times Ferrari reassures investors with better than expected forecasts
Zacks Ferrari (RACE) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Ferrari Q4 Earnings Report: What Investors Need to Know
Benzinga Ferrari Unveils Its First Electric Car, Designed by Former Apple Design Head
Zacks Ferrari (RACE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
MotleyFool Ferrari Stock: Buying Opportunity or Value Trap at the 52 Week Low?
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen