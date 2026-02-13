Ferrari Aktie
Marktkap. 57,34 Mrd. EURKGV 35,48
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 hätten seinen positiven Argumenten für den Sportwagenhersteller neue Nahrung gegeben, schrieb Michael Filatov am Freitagabend. Das erste Halbjahr 2026 sollte zwar eher schwächer ausfallen, doch für ein starkes zweites Halbjahr sei der Grundstein gelegt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
381,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
319,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
321,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
383,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:46
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.