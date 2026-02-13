DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, RENK, Zalando im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
321,10 EUR +2,30 EUR +0,72 %
STU
379,10 USD -12,21 USD -3,12 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 57,34 Mrd. EUR

KGV 35,48
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

08:46 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
321,10 EUR 2,30 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 hätten seinen positiven Argumenten für den Sportwagenhersteller neue Nahrung gegeben, schrieb Michael Filatov am Freitagabend. Das erste Halbjahr 2026 sollte zwar eher schwächer ausfallen, doch für ein starkes zweites Halbjahr sei der Grundstein gelegt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
319,10 €		 Abst. Kursziel*:
19,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
321,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
383,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:46 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

TraderFox Ferrari – Wo Träume aus Stahl und Leidenschaft geschmiedet werden!
finanzen.net Ferrari: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
dpa-afx Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich
finanzen.net Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Dow Jones Ferrari-Aktie zieht an: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung
Benzinga If You Invested $1000 In Ferrari Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga Peering Into Ferrari NV&#39;s Recent Short Interest
Benzinga Ferrari Says Demand Is &#39;Solid&#39;, Order Book Runs To End-2027
Benzinga Datadog, Spotify, Marriott, Ferrari And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday
Financial Times Ferrari reassures investors with better than expected forecasts
Zacks Ferrari (RACE) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Ferrari Q4 Earnings Report: What Investors Need to Know
Benzinga Ferrari Unveils Its First Electric Car, Designed by Former Apple Design Head
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen