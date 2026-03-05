Ferrari Aktie
Marktkap. 51,27 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Managements sei zuversichtlich gewesen und habe die klare Wachstumsstrategie des Sportwagenbauers verdeutlicht, ohne sich auf Absatzmengen zu stützen, schrieb Michael Filatov am Freitagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
381,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
290,20 €
|Abst. Kursziel*:
31,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
287,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,52%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
397,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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