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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

08:41 Uhr
Ferrari Buy
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Ferrari N.V.
287,50 EUR -2,30 EUR -0,79%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Managements sei zuversichtlich gewesen und habe die klare Wachstumsstrategie des Sportwagenbauers verdeutlicht, ohne sich auf Absatzmengen zu stützen, schrieb Michael Filatov am Freitagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
290,20 €		 Abst. Kursziel*:
31,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
287,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,52%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
397,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:41 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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