Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

08:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor des Managements sei zuversichtlich gewesen und habe die klare Wachstumsstrategie des Sportwagenbauers verdeutlicht, ohne sich auf Absatzmengen zu stützen, schrieb Michael Filatov am Freitagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:17 / GMT

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