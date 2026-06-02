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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

08:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
301,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 381 Euro belassen. Gespräche mit den Vertriebspartnern des Luxussportwagenbauers in den USA, Europa und China hätten ein positives Bild gezeichnet, schrieb Michael Filatov am Dienstagnachmittag. Dass das Design des neuen Elektromodells Luce unisono negativ aufgenommen worden sei, sei aus deren Sicht kein strukturelles Markenrisiko. Sie rechneten damit, dass dessen Volumina - trotz geringerer Stückzahlen als bei den Modellen der Italiener üblich - die Markterwartungen erfüllen sollten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
301,65 €		 Abst. Kursziel*:
26,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
301,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,26%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:01 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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28.05.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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