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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

08:21 Uhr
Ferrari Buy
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Ferrari N.V.
324,35 EUR 2,05 EUR 0,64%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov berichte am Freitag von einem Investorentrip zum Firmencampus in Maranello. Das Fazit falle positiv aus, da sich der Hersteller luxuriöser Sportwagen so robust präsentiere wie nie zuvor während seiner 2025 begonnenen Bewertung der Aktie. Erfreulich für das kurzfristige Bild sei außerdem ein Analystenbriefing mit Blick auf das zweite Quartal gewesen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
315,55 €		 Abst. Kursziel*:
20,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
324,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,47%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:21 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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