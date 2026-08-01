Ferrari Aktie
Marktkap. 59,83 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 384 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit höheren Prognosen für das Gesamtjahr habe er erst zur Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal gerechnet, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Jahresviertel des Herstellers von Luxusautos habe seine Kaufempfehlung für die Aktien untermauert./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
384,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
350,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
344,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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