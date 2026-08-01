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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

12:11 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
344,95 EUR 3,05 EUR 0,89%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 384 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit höheren Prognosen für das Gesamtjahr habe er erst zur Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal gerechnet, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Jahresviertel des Herstellers von Luxusautos habe seine Kaufempfehlung für die Aktien untermauert./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
384,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
350,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
344,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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