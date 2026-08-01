Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

12:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 384 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit höheren Prognosen für das Gesamtjahr habe er erst zur Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal gerechnet, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Jahresviertel des Herstellers von Luxusautos habe seine Kaufempfehlung für die Aktien untermauert./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:10 / GMT

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