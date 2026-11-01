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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ferrari Buy

12:41 Uhr
Ferrari Buy
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Ferrari N.V.
372,70 EUR -0,30 EUR -0,08%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 384 auf 427 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxussportwagenbauer setze seine Unternehmensstrategie weiter erfolgreich um, schrieb Michael Filatov am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er ist für das kommende Jahr weiterhin optimistisch. Der Auftragsbestand reiche bereits bis ins Jahr 2028, die starke Nachfrage nach maßgeschneiderten Fahrzeugen übertreffe weiterhin die Planung, das Elektroautomobilmodell Luce sei für sein erstes volles Jahr vollständig ausverkauft, und von dem F80 dürften deutlich mehr Einheiten ausgeliefert werden als im laufenden Jahr./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
427,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
374,15 €		 Abst. Kursziel*:
14,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
372,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,57%
Analyst Name:
Michael Filatov 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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