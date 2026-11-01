Ferrari Aktie
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Marktkap. 65,58 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
AI Analyse
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 384 auf 427 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxussportwagenbauer setze seine Unternehmensstrategie weiter erfolgreich um, schrieb Michael Filatov am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er ist für das kommende Jahr weiterhin optimistisch. Der Auftragsbestand reiche bereits bis ins Jahr 2028, die starke Nachfrage nach maßgeschneiderten Fahrzeugen übertreffe weiterhin die Planung, das Elektroautomobilmodell Luce sei für sein erstes volles Jahr vollständig ausverkauft, und von dem F80 dürften deutlich mehr Einheiten ausgeliefert werden als im laufenden Jahr./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JEWEL SAMAD_AFP_Getty10
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
427,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
374,15 €
|Abst. Kursziel*:
14,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
372,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,57%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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