Ferrari Aktie
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Marktkap. 63,69 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
AI Analyse
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit einem Kursziel von 427 Euro auf "Buy" belassen. Der Preis für das jüngst vorgestellte Modell "Challenge Stradale" des Luxussportwagenbauers, welches bei den Kunden auf Begeisterung gestoßen sei, liege deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Michael Filatov am Montag. Vor diesem Hintergrund könnten sich seine Absatzprognosen für die beiden kommenden Jahre als konservativ erweisen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
427,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
359,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
355,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,11%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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