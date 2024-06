Goldman Sachs Group Inc.

Ferrari Neutral

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ferrari auf "Neutral" mit einem Kursziel von 394 Euro belassen. Die neue Produktionsstätte, das sogenannte E-Building, ebne den Weg in eine flexiblere Zukunft des Sportwagenherstellers, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "E" steht laut Ferrari für Energie, Evolution und Environment (Umwelt). Die Italiener hätten sich zwar nicht zur Kapazität geäußert, aber angesichts der Grundfläche dürfte das neue Gebäude Spielraum bieten, sowohl die Menge als auch den Mix der von ihnen hergestellten Autos und Komponenten anzupassen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

