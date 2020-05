NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 8,50 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kursdifferenzen vor der Fusion, das Auslaufen von Leerverkaufsverboten, neue Kreditlinien und eine düstere Cashflow-Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal könnten in den kommenden Wochen für Kursschwankungen bei Fiat Chrysler und PSA sorgen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinweg gesehen bleibe deren Zusammenschluss aber vielversprechend./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2020 / 20:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2020 / 20:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.