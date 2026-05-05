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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fielmann Buy

13:21 Uhr
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die US-Expansion der Optikerkette bleibe das zentrale Aktienthema, schrieb Harrison Woodin-Lygo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sei trotz des schwächeren Jahresauftakts ein konstruktiver Ton angestimmt worden. Der Fokus liege auch auf der Beschleunigung im zweiten Halbjahr, die zum Erreichen der Jahresziele notwendig sei./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Buy

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,40%
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

13:21 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Fielmann Add Baader Bank
23.03.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
25.02.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
13.02.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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