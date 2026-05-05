Fielmann Aktie
Marktkap. 3,43 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die US-Expansion der Optikerkette bleibe das zentrale Aktienthema, schrieb Harrison Woodin-Lygo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sei trotz des schwächeren Jahresauftakts ein konstruktiver Ton angestimmt worden. Der Fokus liege auch auf der Beschleunigung im zweiten Halbjahr, die zum Erreichen der Jahresziele notwendig sei./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Buy
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,00 €
|Abst. Kursziel*:
32,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,40%
|
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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