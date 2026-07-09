Fielmann Aktie
Marktkap. 3,58 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Halbjahreszahlen lieferten weitere Belege für die erfolgreiche Internationalisierungs-Strategie der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Die robusten Margen hätten die leicht enttäuschende Umsatzentwicklung kompensiert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Buy
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,25 €
|Abst. Kursziel*:
40,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,80%
|
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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