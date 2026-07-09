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Symbol FLMNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fielmann Buy

10:31 Uhr
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
40,80 EUR -1,70 EUR -4,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Halbjahreszahlen lieferten weitere Belege für die erfolgreiche Internationalisierungs-Strategie der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Die robusten Margen hätten die leicht enttäuschende Umsatzentwicklung kompensiert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Buy

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,25 €		 Abst. Kursziel*:
40,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,80%
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

10:31 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
09.07.26 Fielmann Add Baader Bank
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
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