Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fielmann Buy

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann von 57 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Halbjahreszahlen lieferten weitere Belege für die erfolgreiche Internationalisierungs-Strategie der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Die robusten Margen hätten die leicht enttäuschende Umsatzentwicklung kompensiert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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