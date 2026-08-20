Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fielmann Buy

10:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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