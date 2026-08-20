Fielmann Aktie
Marktkap. 3,51 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
AI Analyse
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Buy
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,70 €
|Abst. Kursziel*:
42,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,21%
|
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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