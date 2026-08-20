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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fielmann Buy

10:46 Uhr
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
38,95 EUR -0,25 EUR -0,64%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der vorsichtige deutsche Konsument sorge für eine Prognosesenkung der Optikerkette, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen. Der Konzern mindere aber seine Abhängigkeit vom Heimatmarkt immer mehr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Buy

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,70 €		 Abst. Kursziel*:
42,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,21%
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

10:46 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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