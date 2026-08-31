Fielmann Aktie
Marktkap. 3,3 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
AI Analyse
Fielmann Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette investiere nach wie vor in Wachstum, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Freitag. Auf kurze Sicht konzentriere sich die Debatte darauf, wie schnell die Erholung auf dem Heimatmarkt voranschreitet. Die Frage sei, wie glaubwürdig die im zweiten Halbjahr erwartete Beschleunigung ist./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Buy
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,80 €
|Abst. Kursziel*:
41,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,57%
|
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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