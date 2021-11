HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Fielmann nach Zahlen für das dritte Quartal von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thilo Kleibauer hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzerwartungen für die kommenden Jahre an. Die internationale Expansion der Optikerkette biete mittelfristig größeres Wachstumspotenzial./mis/eas