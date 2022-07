HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fielmann von 72 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die enttäuschenden Quartalszahlen und die Gewinnwarnung der Optikerkette habe er seine Prognosen reduziert, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl