HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Fielmann nach vorläufigen Quartalszahlen von 53,50 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diese seien besser als befürchtet gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das belege das robuste Geschäftsmodell der Optikerkette, die in Deutschland unverändert der Marktführer sei./bek/ag