HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann auf "Sell" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Optikerkette sei Marktführer in Deutschland, der Marktanteil sei aber angesichts zunehmenden Wettbewerbs in Gefahr, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenwind von mehreren Seiten dürfte weiterhin auf die Profitabilität drücken und das Gewinnwachstum begrenzen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



