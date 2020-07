NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatex nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Online-Brokers sei außergewöhnlich stark ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum im ersten Halbjahr habe alle Erwartungen übertroffen./mf/mis