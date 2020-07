NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatex von 43 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein neues Kursziel für die Aktien des Onlinebrokers reflektiere das beschleunigte Kundenwachstum im zweiten Quartal, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schätze Flatex, weil das Unternehmen eine tragende Rolle bei der Konsolidierung eines fragmentierten Marktes in Europa spielen könnte./la/he