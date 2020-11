NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatex nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Online-Broker habe die Anzahl der Transaktionen mehr als verdoppelt, hob Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Dienstag hervor. Insgesamt konstatierte der Experte ein außergewöhnlich starkes Wachstum über alle wichtigen Kennzahlen hinweg./la/ag