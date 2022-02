NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Charlie Mayne führt die Bewertung der Aktie des Finanztech-Unternehmens und Online-Brokers fort, da Analystin Roberta de Luca die Bank verlasse, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen diversifizierten Finanzunternehmen./ck/he