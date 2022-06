NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro nach gesenkten Jahresprognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit Blick auf diese sah sich Analyst Charlie Mayne in seinen gesenkten Schätzungen für den Broker weitgehend bestätigt. Mit der Umsatzprognose liege das Unternehmen unter seiner Annahme, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx