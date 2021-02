HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erträge des Online-Brokers hätten seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei "in line" ausgefallen./edh/bgf