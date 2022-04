HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Flatexdegiro nach soliden Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Handelsaktivitäten der Kunden bei den nordeuropäischen Broker-Wettbewerbern Avanza und Nordnet seien zuletzt abgeflacht, schrieb Analyst Frederik Jarchow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Flatexdegiro sei regional aber nur begrenzt von Nordeuropa abhängig und habe dies mit neuen Kunden in Wachstumsmärkten kompensiert. Der Wachstumstrend für den Online-Broker bleibe intakt./tih/ajx