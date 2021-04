NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Ein "umhauendes erstes Quartal" habe dafür gesorgt, dass der Online-Broker das nunmehr zweite Mal seine Jahresziele für 2021 angehoben habe, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ck/la