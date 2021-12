NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie des Online-Brokers Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Handelsaktivitäten der Privatkunden hätten im November gegenüber dem Vormonat stark angezogen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er traue dem Unternehmen zu, im Schlussquartal mindestens 150 000 Neukunden zu gewinnen./gl/zb